Flera trafikolyckor i landet – husbil krockade med bil

Arkivbild av en bilkö från tidigare i år.

Trafikolyckor har uppstått i flera delar av landet, enligt polisen.

På E4 i närheten av Örkelljunga har en personbil och en husbil kolliderat med varandra. Fem personer har drabbats, men skadeläget är oklart. Vägen är avstängd i båda färdriktningarna.

Två personbilar har även krockat i Skurup. Fyra personer var inblandade, men ingen ska vara skadad. Däremot är det störningar i trafiken i båda riktningarna.

I Piteå har en bil kört av vägen och voltat, och i Finspång har en lastbil av oklar anledning krockat med en personbil.

I Jönköping är det trafikstockning – men inte på grund av någon olycka. Orsaken är att loppet Ironman precis tagit slut, och att många försöker ta sig från staden.