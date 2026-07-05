Flera trafikolyckor i landet – husbil krockade med bil
Trafikolyckor har uppstått i flera delar av landet, enligt polisen.
På E4 i närheten av Örkelljunga har en personbil och en husbil kolliderat med varandra. Fem personer har drabbats, men skadeläget är oklart. Vägen är avstängd i båda färdriktningarna.
Två personbilar har även krockat i Skurup. Fyra personer var inblandade, men ingen ska vara skadad. Däremot är det störningar i trafiken i båda riktningarna.
I Piteå har en bil kört av vägen och voltat, och i Finspång har en lastbil av oklar anledning krockat med en personbil.
I Jönköping är det trafikstockning – men inte på grund av någon olycka. Orsaken är att loppet Ironman precis tagit slut, och att många försöker ta sig från staden.
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