Flicka dog i brand – nu överklagar mamman domen
Mamman till den fem år gamla flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras överklagar domen, skriver Nyhetsbyrån Siren enligt Aftonbladet.
Mamman dömdes tidigare i somras till sex års fängelse efter att dottern lämnats ensam inlåst i bostaden vid 42 tillfällen. Vid det sista tillfället utbröt en brand i flickans rum som gjorde att hon dog efter att ha andats in brandrök.
Även åklagaren överklagar domen eftersom man anser att straffet borde vara strängare.
Lägenhetsbranden i Göteborg – det gäller saken
- En femårig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården, Göteborg, i februari 2026 efter att ha lämnats ensam hemma av sin mamma.
- Mamman dömdes till sex års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död.
- Flickan hade varit ensam i närmare 19 timmar när branden startade och dog av brandrök, enligt domstolens bedömning.
- Socialtjänsten mottog tre orosanmälningar om flickan men inledde ingen utredning, och Lex Sarah-utredningen fann inga fel i handläggningen.
- Socialtjänsten på Hisingen har granskat ärendet och konstaterat att rutiner och riktlinjer följdes trots det tragiska utfallet.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen