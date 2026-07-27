Flicka dog i brand – nu överklagar mamman domen

Mamman till den fem år gamla flickan som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras överklagar domen, skriver Nyhetsbyrån Siren enligt Aftonbladet.

Mamman dömdes tidigare i somras till sex års fängelse efter att dottern lämnats ensam inlåst i bostaden vid 42 tillfällen. Vid det sista tillfället utbröt en brand i flickans rum som gjorde att hon dog efter att ha andats in brandrök.

Även åklagaren överklagar domen eftersom man anser att straffet borde vara strängare.