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Bild från lägenheten efter branden. (Polisen)
Lägenhetsbranden i Göteborg

Socialtjänsten gjorde inte fel innan flicka brann inne

Av Hedda Hallsenius
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Socialtjänsten har inte brustit i sin handläggning i det fall där en femårig flicka brann inne efter att hennes mamma låst in henne i lägenheten. Det visar Lex Sarah-utredningen, rapporterar TV4 Nyheterna.

Socialtjänsten i Göteborg hade tagit emot tre orosanmälningar gällande flickan och hennes mamma innan flickan dog. Mamman hade vid minst 42 tillfällen lämnat sin dotter ensam hemma och övervakat henne via kameror.

Enligt förvaltningsdirektören Marie Larsson har granskningen kommit fram till att socialtjänsten inte avvikit från rutiner, riktlinjer eller praxis.

– Även om alla gör rätt kan det bli väldigt fel, säger hon.

Marie Larsson: Det är uppenbart att familjen behövt mer hjälp än de fått – men vår bedömning är att vi gjorde vad vi kunde
www.tv4.se
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