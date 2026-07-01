Femårig flicka dog i brand – mamman döms till fängelse

En fem år gammal flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i vintras efter att ha lämnats ensam hemma. Nu döms hennes mamma till sex års fängelse.

Domstolen slår fast att den 28-åriga kvinnan lämnade sin dotter ensam i lägenheten vid 42 tillfällen mellan oktober 2022 och februari 2026. Flickan låstes in på sitt rum och kunde varken ta sig ut eller kommunicera med andra. Vid det sista tillfället, den 7 februari i år, utbröt en brand i flickans rum. När branden upptäcktes hade hon varit ensam i närmare 19 timmar. Femåringen dog efter att ha andats in brandrök.

Kvinnan döms för 42 fall av olaga frihetsberövande samt grovt vållande till annans död.