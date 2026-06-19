Flicka dog i brand – mamman larmade efter 30 minuter

Det tog 30 minuter innan mamman larmade SOS om lägenhetsbranden i Göteborg där en flicka i förskoleåldern omkom, rapporterar GP.

Under den tiden ska mamman via övervakningskameror ha kunnat se hur lägenheten fylldes med rök.

Det dröjde också sex minuter från det att mamman gick in i lägenheten och hittade sin dotter livlös tills att hon ringde 112.

När räddningstjänsten kom till platsen låg övervakningskamerorna nedplockade på golvet.

– Det kan ha varit katten som rev ner dem, sa mamman i rätten.

Hon uppger även att hon inte minns varför hon inte larmade SOS tidigare. Att brandvarnaren var nedplockad ska enligt kvinnan ha berott på att hennes exmake blivit irriterad på den och tagit ner den. Varför den sedan aldrig sattes upp igen vet hon inte, skriver GP.