Flygets Tesla-ögonblick dröjer – hybrider tar täten
Elflyget har börjat lyfta, men något verkligt Tesla-genombrott är ännu inte nära. Batteriernas tyngd och begränsade räckvidd gör att helt elektriska plan främst lämpar sig för flyg…
The Economist
Electric aviation is taking off
Hybrids, rather than fully electric planes, are li…
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