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Innovation & framtid

Flygets Tesla-ögonblick dröjer – hybrider tar täten

An electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft by Joby Aviation at the John F Kennedy International Airport, 2026, in New York. (Yuki Iwamura/AP/TT)

Elflyget har börjat lyfta, men något verkligt Tesla-genombrott är ännu inte nära. Batteriernas tyngd och begränsade räckvidd gör att helt elektriska plan främst lämpar sig för flyg…

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The Economist

Electric aviation is taking off

Hybrids, rather than fully electric planes, are li…

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