Flygjätten Norwegian köper Stordalens resekoncern
Flygbolaget Norwegian köper den norske miljardären Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group (NLTG) där bland annat Ving och Spies ingår.
Prislappen landar på nästan 8 miljarder svenska kronor, enligt ett pressmeddelande.
– Det här är en fantastisk milstolpe i vår 70-åriga historia och början på en ny era för NLTG, säger koncernchefen Magnus Wikner i ett uttalande.
Enligt Stordalen ger Norwegians uppköp ”en unik möjlighet att påskynda” tillväxten för NLTG.
Affären innebär att Stordalens Strawberry blir en av de största ägarna i Norwegian, liksom den svenske riskkapitalisten Harald Mix bolag Altor.
Norwegian som är börsnoterat i Oslo kommer också att överväga en notering på Stockholmsbörsen.
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