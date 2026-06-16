Flygjätten Norwegian köper Stordalens resekoncern

Flygbolaget Norwegian köper den norske miljardären Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group (NLTG) där bland annat Ving och Spies ingår.

Prislappen landar på nästan 8 miljarder svenska kronor, enligt ett pressmeddelande.

– Det här är en fantastisk milstolpe i vår 70-åriga historia och början på en ny era för NLTG, säger koncernchefen Magnus Wikner i ett uttalande.

Enligt Stordalen ger Norwegians uppköp ”en unik möjlighet att påskynda” tillväxten för NLTG.

Affären innebär att Stordalens Strawberry blir en av de största ägarna i Norwegian, liksom den svenske riskkapitalisten Harald Mix bolag Altor.

Norwegian som är börsnoterat i Oslo kommer också att överväga en notering på Stockholmsbörsen.