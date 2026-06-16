Stordalens löfte: ”Kommer inte sälja Norwegian-aktier”
Petter Stordalen lovar att behålla de Norwegian-aktier som Strawberry får i Ving-affären. Tvärtom kan han komma att öka innehavet, säger han till EFN.
– Jag kommer inte att sälja några aktier, säger han.
Det blev klart i dag att Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group där Ving och Spies ingår. Av prislappen på 7,94 miljarder landade Strawberrys andel på 3,2 miljarder kronor.
Stordalen menar att vinsten hade kunnat vara större men att lösningen ger ”störst potential framåt”.
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