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Ett flygplan har kraschat in i ett hus i den tyska staden Ganderkesee. (Jörn Hüneke /AP/TT / AP)
Utrikes

Flygplan har kraschat in i hustak i Tyskland – en död

Av Hedda Hallsenius
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En person är död efter att ett mindre flygplan kraschat in i ett hustak i tyska Ganderkesee, rapporterar Bild.

En stor räddningstjänst pågår på platsen. Enligt tidningen finns tecken på att två personer befann sig ombord på planet, men bara en har hittats. Räddningsarbetare använder drönare för att försöka hitta den andra personen.

Familjen som bor i huset var inte hemma när olyckan inträffade.

Planet lyfte från Bremen strax före olyckan
www.bild.de
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Aftonbladet
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