Flygplan har kraschat med Pekings högsta byggnad
Ett mindre flygplan ser ut att ha kraschat in i Pekings högsta byggnad, rapporterar CNN.
Ambulanser, brandbilar och polisbilar har samlats utanför skyskrapan Citic Tower, och en CNN-journalist på plats såg människor evakueras från byggnaden.
Ett vittne berättar för NYT att han såg en kvinna föras iväg med ambulans.
Videoklipp i sociala medier visar flygplanets stjärtparti på marken nedanför skyskrapan.
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