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Skadorna på Citic Tower (Han Guan Ng /AP/TT / AP)
Utrikes

Flygplan har kraschat med Pekings högsta byggnad

Av Hedda Hallsenius
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Ett mindre flygplan ser ut att ha kraschat in i Pekings högsta byggnad, rapporterar CNN.

Ambulanser, brandbilar och polisbilar har samlats utanför skyskrapan Citic Tower, och en CNN-journalist på plats såg människor evakueras från byggnaden.

Ett vittne berättar för NYT att han såg en kvinna föras iväg med ambulans.

Videoklipp i sociala medier visar flygplanets stjärtparti på marken nedanför skyskrapan.

Citic Tower har 109 våningsplan
CNN
Skyskrapan ligger i centrala Peking
NY Times  · Ofta betalvägg
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