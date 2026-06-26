Flygplan har kraschat med Pekings högsta byggnad

Ett mindre flygplan ser ut att ha kraschat in i Pekings högsta byggnad, rapporterar CNN.

Ambulanser, brandbilar och polisbilar har samlats utanför skyskrapan Citic Tower, och en CNN-journalist på plats såg människor evakueras från byggnaden.

Ett vittne berättar för NYT att han såg en kvinna föras iväg med ambulans.

Videoklipp i sociala medier visar flygplanets stjärtparti på marken nedanför skyskrapan.