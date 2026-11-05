Niklas Roslund, 47, och Marcus Olsson, 30, döms även i hovrätten till livstids fängelse för mordet på en 21-årig man i Bromma i november förra året.

Enligt Aftonbladet ska männen ha följt efter offret i flera dagar innan mordet. Niklas Roslund ska ha mött upp 21-åringen på en gångbana i Riksby och kramat om honom. När offret vände sig om för att gå ska Roslund ha skjutit honom. Mordet filmades från en bil av Marcus Olsson och klippet spreds därefter i sociala medier.

21-åringen var känd av polis och ska en kort tid innan mordet sagt till en polis att han låg i konflikt med några gamla vänner som ville ”honom illa”. Roslund och Olsson ska dock inte ha haft någon relation till 21-åringen, utan tagit på sig mordet för att tjäna pengar.

Enligt hovrätten har männen planerat och genomfört mordet i samförstånd. De döms därför båda för mord mot sitt nekande.