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Den tidigare toppgeneralen CQ Brown. (Mark Schiefelbein / AP)
Utrikes

Före detta toppgeneral: Militären blir politiserad

Av Hedda Hallsenius
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USA:s tidigare toppgeneral CQ Brown riktar skarp kritik mot Trumpadministrationens hantering av militären, rapporterar WSJ.

I en essä i tidningen Foreign Affairs skriver Brown att administrationen äventyrar militärens opolitiska roll genom att skicka militären på politiskt kontroversiella uppdrag i amerikanska städer.

”Washington visste att det inte är militärens uppgift att rädda republiken från politiska dödlägen”, skriver han.

Han har tidigare uttryckt oro för försvarsdepartementets tendens att ta bort befälhavare från befordringslistor och tvinga andra att gå i pension.

I sin bok ställde sig försvarsministern Pete Hegseth frågan om CQ Brown fått sin post för att han är svart
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
Läs essän här
www.foreignaffairs.com
CQ Brown fick sparken av Hegseth förra året
CNN
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