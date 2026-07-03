Före detta toppgeneral: Militären blir politiserad

USA:s tidigare toppgeneral CQ Brown riktar skarp kritik mot Trumpadministrationens hantering av militären, rapporterar WSJ.

I en essä i tidningen Foreign Affairs skriver Brown att administrationen äventyrar militärens opolitiska roll genom att skicka militären på politiskt kontroversiella uppdrag i amerikanska städer.

”Washington visste att det inte är militärens uppgift att rädda republiken från politiska dödlägen”, skriver han.

Han har tidigare uttryckt oro för försvarsdepartementets tendens att ta bort befälhavare från befordringslistor och tvinga andra att gå i pension.