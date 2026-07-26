Företagare stämmer ökenstad för rätt till vatten

Företagaren Sebastian Rucci som sökt tillstånd att bygga ett datacenter i ökenstaden Imperial i södra Kalifornien, stämmer de lokala myndigheterna sedan han vägrats tillgång till bygdens färskvatten, skriver Economic Times.

Rucci vill bygga en 88 258 kvadratmeter stor anläggning. Han har lovat att projektet ska bidra med tiotals miljoner i årliga skatteintäkter. Han har också påstått sig ha ett avtal med Google och försäkrat att han inte ska behöva något vatten för att kyla sin anläggning.

Nu har han ändrat sig och kräver plötsligt sin rätt att pumpa upp en miljard liter vatten ur Coloradofloden.

Sebastian Rucci som tidigare bedrivit strippklubbar och drogavvänjningskliniker medger att han aldrig tidigare byggt ett datacenter. Han är dock självlärd från Youtube, säger han till Wall Street Journal.

– Myndigheter gör inte alltid saker korrekt och om du blir missgynnad behöver du lära dig att använda rättsväsendet, säger han.