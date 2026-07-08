ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Drönarbild över Torsboda industriområde. (Torsboda Industrial Park.)
Utbyggnaden av datacenter

Googles datacenter riskerar att driva upp elpriserna

Av Tomas Ekelund
Publicerad:

Google överväger att bygga ett datacenter i Torsboda i Timrå kommun vilket kan driva upp elpriserna i elprisområde 2. Det rapporterar SVT Nyheter Västernorrland.

– Om man stoppar in en sån här anläggning utan att tillföra nyproduktion, då kommer det att påverka elpriset, säger Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät.

Kommunerna väntas fatta beslut om etablering under hösten.

Projektet beräknas efter hand kräva en effekt på 1 000 megawatt
Sveriges Television
Google överväger datacenter i Timrå (18 juni)
TT

Timrå

karta
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen