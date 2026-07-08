Googles datacenter riskerar att driva upp elpriserna
Google överväger att bygga ett datacenter i Torsboda i Timrå kommun vilket kan driva upp elpriserna i elprisområde 2. Det rapporterar SVT Nyheter Västernorrland.
– Om man stoppar in en sån här anläggning utan att tillföra nyproduktion, då kommer det att påverka elpriset, säger Daniel Gustafsson på Svenska kraftnät.
Kommunerna väntas fatta beslut om etablering under hösten.
Timrå
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