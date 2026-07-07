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Illustrationsbild: Serverhall. (Joakim Ståhl/SVD/TT)
Techjättarnas intåg i Sverige

”Sverige är på väg att bli en digital koloni”

Av Kinga Sandén
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Googles planer på att köpa hela Torsboda industripark i Timrå är ett exempel på digital kolonialism. Det skriver Jonny Holmström och Johan Magnusson, professorer i informatik vid Umeå universitet, på DN Debatt.

”Ett land som säljer sina strategiska tillgångar utan att förhandla om förädlingsvärdet bygger inte välstånd – det avvecklar det”, skriver debattörerna.

Enligt dem är Torsboda bara ett exempel på hur Sverige säljer tillgångar som el, mark och kylkapacitet till globala teknikbolag, medan tjänsterna som skapar intäkter byggs och ägs utomlands.

De vill se statlig prövning av effektuttag över 100 megawatt och bindande motprestationer från bolagen.

Om debattörerna

Jonny Holmström, professor i informatik och föreståndare, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet.
Johan Magnusson, professor i informatik och föreståndare, Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Göteborgs universitet.

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