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Drönarbild över Torsboda industriområde. (Torsboda Industrial Park)
Utbyggnaden av datacenter

Google kan bygga datacenter i Timrå

Av Helena Sällström
Publicerad:

Google överväger att bygga ett datacenter i Torsboda i Timrå kommun. Där planerar företaget nu att köpa en industripark.

Om allt går vägen räknar man med att affären ska kunna slutföras i höst. En etablering beräknas skapa 500 arbetstillfällen, enligt kommunen.

Google betonar att det i nuläget inte finns några fastställda byggplaner eller en bekräftad tidsplan för projektet.

Google: Ser fram emot ett nära samarbete med lokala aktörer
TT
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tv+text · Sveriges Television
Google och Torsboda Industrial Park förbereder affär
pressmeddelande · www.torsboda.com

Timrå

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