Google kan bygga datacenter i Timrå
Google överväger att bygga ett datacenter i Torsboda i Timrå kommun. Där planerar företaget nu att köpa en industripark.
Om allt går vägen räknar man med att affären ska kunna slutföras i höst. En etablering beräknas skapa 500 arbetstillfällen, enligt kommunen.
Google betonar att det i nuläget inte finns några fastställda byggplaner eller en bekräftad tidsplan för projektet.
Timrå
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen