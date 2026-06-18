Google kan bygga datacenter i Timrå

Google överväger att bygga ett datacenter i Torsboda i Timrå kommun. Där planerar företaget nu att köpa en industripark.

Om allt går vägen räknar man med att affären ska kunna slutföras i höst. En etablering beräknas skapa 500 arbetstillfällen, enligt kommunen.

Google betonar att det i nuläget inte finns några fastställda byggplaner eller en bekräftad tidsplan för projektet.