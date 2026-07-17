Företaget varnade kunder: ”Hör skottlossning”

Støvlsig Hestefoder som ligger i industriområdet i danska Ålborg där en skottlossning ägde rum, varnade sina kunder på Facebook för att besöka butiken.

”Polisen håller på att spärra av området och skottlossning hörs från en närliggande byggnad”, skriver de.

Ett annat företag som DR har pratat med, IT-företaget Miit, säger att personalen tvingades söka skydd inomhus.

– Det brinner och vi ser polisen köra fram och tillbaka. Vi har gått in för att kunna fortsätta arbeta, säger teknikchefen Rasmus Nørgaard.

Enligt polisen har tre personer skadats i skottlossningen: gärningsmannen, en polis och en civil. Skadeläget är allvarligt, skriver de på sin hemsida.