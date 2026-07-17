Skjutning i Ålborg – gärningsman och polis skottskadad

Det har skett en skjutning i ett industriområde i den danska orten Nørresundby, norr om Ålborg, rapporterar DR.

När polisen anlände till platsen öppnade gärningsmannen eld mot dem, skriver de på sin hemsida. Den danska polisen sköt tillbaka och gärningsmannen träffades. Även en polis ska ha skadats i skottlossningen, samt en civil person.

”Vi kan inte säga något ytterligare om deras tillstånd, men det är allvarligt. Vi har en omfattande insats på platsen.”

Civila uppmanas fortfarande hålla sig borta från området, i övrigt vill polisen inte lämna fler kommentarer.

Ekstra Bladet skriver att tungt beväpnad polis har setts på platsen, samt att flera ambulanser.