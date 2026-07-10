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Arkivbild. (HENRIK MONTGOMERY / TT / TT Nyhetsbyrån)
Störningarna i tågtrafiken

Förklaringen till stoppet: Lokförare körde mot rött

Av Tomas Ekelund
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En incident stoppade all tågtrafik genom Herrljunga under morgonen vilket lett till omfattande förseningar, bland annat mellan Stockholm och Göteborg. Bakgrunden är att en lokförare kört mot rött, skriver TT.

– Vid en så kallad otillåten passage, det vill säga när en förare kör mot rött, har vi som standard att byta ut den föraren, säger Trafikverkets kommunikatör Angelica Knutsson och fortsätter:

– Det innebär att tåget blir stillastående tills vi får ut en ny förare.

Följden blir förseningar i tågtrafiken på grund av spårbrist
TT
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