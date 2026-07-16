Tågen mellan Göteborg och Borås rullar igen

Tre veckor efter den stora urspårningen i Bollebygd rullar tågen åter mellan Göteborg och Borås, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Urspårningen berodde på en solkurva och hastigheten är inledningsvis nedsatt för att undvika att nya solkurvor uppstår.

– Återställningsarbetet och den planen höll vi väldigt väl. Vi skulle ha öppnat sträckan på full hastighet om det inte var så varmt, säger Malou Klock Strömgren, chef på verksamhetsområde trafik på Trafikverket.