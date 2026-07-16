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Ett godståg spårade ur. (Hanna Brunlöf/ TT / TT Nyhetsbyrån)
Störningarna i tågtrafiken

Tågen mellan Göteborg och Borås rullar igen

Av Anders Hovne
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Tre veckor efter den stora urspårningen i Bollebygd rullar tågen åter mellan Göteborg och Borås, rapporterar SVT Nyheter Väst.

Urspårningen berodde på en solkurva och hastigheten är inledningsvis nedsatt för att undvika att nya solkurvor uppstår.

– Återställningsarbetet och den planen höll vi väldigt väl. Vi skulle ha öppnat sträckan på full hastighet om det inte var så varmt, säger Malou Klock Strömgren, chef på verksamhetsområde trafik på Trafikverket.

Tågen började rulla under natten mot torsdag
Sveriges Television
Sträckan har varit stoppad sedan den 25 juni
TT
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