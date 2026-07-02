SJ:s vd efter störningarna: ”Jag är inte nöjd”

Runt en fjärdedel av tågförseningarna beror på SJ. Det säger det statliga tågbolagets nye vd Jonas Abrahamsson till DN, efter ännu en skakig inledning på tågsommaren.

I sin första stora intervju uppger tågchefen att 20–25 procent av förseningarna orsakas av SJ, bland annat på grund av fordonsfel, personalbrist och inställda avgångar. Merparten beror på problem i infrastrukturen som Trafikverket ansvarar för.

Under det närmaste halvåret vill Abrahamsson förbättra framför allt punktligheten och tydligare information vid störningar.

– Jag är inte nöjd ... Vi ska bli bättre på att ta hand om våra resenärer, säger han.