ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Jonas Abrahamsson. (Jessica Gow/TT)
Störningarna i tågtrafiken

SJ:s vd efter störningarna: ”Jag är inte nöjd”

Av Aron Sigblad
Publicerad:

Runt en fjärdedel av tågförseningarna beror på SJ. Det säger det statliga tågbolagets nye vd Jonas Abrahamsson till DN, efter ännu en skakig inledning på tågsommaren.

I sin första stora intervju uppger tågchefen att 20–25 procent av förseningarna orsakas av SJ, bland annat på grund av fordonsfel, personalbrist och inställda avgångar. Merparten beror på problem i infrastrukturen som Trafikverket ansvarar för.

Under det närmaste halvåret vill Abrahamsson förbättra framför allt punktligheten och tydligare information vid störningar.

– Jag är inte nöjd ... Vi ska bli bättre på att ta hand om våra resenärer, säger han.

”Skadorna på järnvägen ligger utanför vår kontroll”
Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Läs även

Alla vagnar bärgade – långt stopp i trafiken väntar
TT
12 av 20 vagnar hamnade utanför spåret
Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg
Vagnarna är nu bortforslade
Sveriges Television
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen