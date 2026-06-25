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Bilden visar hur ett forskarteam vid Institut de France använder laserteknik för att skanna en av de mest kända förkolnade papyrusrullarna från Herculaneum. (EduceLab, A digital restoration initiative/University of Kentucky)
Tech

Förkolnad papyrusrulle läst med modern teknik – utan att öppnas fysiskt

Av Helena Sällström
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Forskare har tagit ett stort steg i arbetet med att tyda förkolnade papyrusrullar från det kända biblioteket i Herculaneum utanför Neapel, rapporterar Washington Post. Biblioteket begravdes i vulkanen Vesuvius utbrott för nästan 2 000 år sedan.

För första gången har man lyckats veckla ut och läsa en hel bevarad papyrusrulle virtuellt, utan risk för att förstöra det sköra originalet. Metoden har gått ut på att skapa en 3D-modell med hjälp av högupplösta röntgenbilder och använda AI för att identifiera svaga spår av bläck mellan de täta lagren.

Det visade sig att rullen innehöll en tidigare okänd stoisk filosofisk text om etik och mänskligt beteende, enligt The Guardian.

Den här typen av förkolnade rullar har tidigare varit ett mysterium eftersom de inte kunnat läsas
Washington Post  · Ofta betalvägg
Papyrusrullen kommer från biblioteket i en luxuös romersk villa utanför Neapel
www.theguardian.com
Minsta beröring kan förvandla papyrusrullarna från biblioteket till damm
www.nationalgeographic.com
Genombrottet bygger på teknik som utvecklats inom den internationella AI-tävlingen Vesuvius Challenge
scrollprize.org
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