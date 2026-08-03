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Skogsbränderna i EuropaOmni förklarar

Försäkringsbolagen pressas – då växer marknaden för katastrofobligationer

En brandman går genom bränd skog i närheten av Blagon i sydvästra Frankrike. (Baz Ratner /AP/TT)

De stora mark- och skogsbränderna i Europa gör att värden för miljarder förstörs. Att ersätta och återuppbygga allt blir dyrt. Inte minst för försäkringsbolagen.

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