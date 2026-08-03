Skogsbränderna i Europa • Omni förklarar
Försäkringsbolagen pressas – då växer marknaden för katastrofobligationer
De stora mark- och skogsbränderna i Europa gör att värden för miljarder förstörs. Att ersätta och återuppbygga allt blir dyrt. Inte minst för försäkringsbolagen.
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