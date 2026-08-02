”Försäkringskassan bör ersätta vård av husdjur”

Djurägare borde få ersättning av Försäkringskassan för ”vah” – vård av husdjur. Det skriver Annika Norée, docent i straffrätt, i en debattartikel i Expressen.

För många djurägare är djuren fullvärdiga familjemedlemmar – det är orättvist att bara skattebetalare med barn får statligt finansierad vårdledighet, skriver hon.

Det skulle också minimera veterinärkostnader och onödigt lidande för djuret, och förhindra att djurägare behöver dra straffbara lögner för chefen om varför de är hemma, fortsätter hon.

”Att införa ett ’vah-system’ för djurens bästa skulle innebära att vi fullt ut tar hänsyn till djuren som kännande varelser på det sätt som följer av djurskyddslagstiftningen.”