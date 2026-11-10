En restaurang brinner efter protester i Paris. Arkivbild.

Försäkringsbolag arbetar för att begränsa exponeringen mot förluster kopplade till kravaller i städer i Europa, skriver Bloomberg.

Branschen har börjat höja självrisker och begränsa ersättningsbelopp. I vissa högriskområden betalar man inte ut ersättningar alls, säger Marcos Alvarez på Morningstar DBRS till nyhetsbyrån.

Frågan har aktualiserats under de senaste veckorna i och med protesterna i bland annat Frankrike. Inom branschen jämförs nu de skador som protesterna leder till med de skador som naturkatastrofer orsakar.