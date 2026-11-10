Studentprotesterna fortsätter i Frankrike. Under tisdagen blockeras ingångarna till 49 gymnasieskolor runt om i landet, och demonstrationer fortsätter i flera städer. Det rapporterar AFP och France Info.

Regeringen har utlovat ett ändrat intagningssystem till universiteten och ökade resurser till de skolor som har störst behov. Enligt demonstranterna räcker det inte, och de har utlyst nya strejker och protester till den 17 november.

Fackförbundet CGT ansluter sig till de planerade protesterna efter att regeringen utlovat en höjning av minimilönen med 0,6 procent utöver en procents justering för inflation.

– Frankrike är det europeiska land som har höjt minimilönen minst de senaste tio åren, vi är nu ett låglöneland, säger CGT:s generalsekreterare Sophie Binet till BFM TV.