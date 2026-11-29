Myndighetstillsyn av offentlig verksamhet bör fästa större vikt vid hur de fungerar i praktiken än deras regelefterlevnad. Det skriver tre forskare i ett inlägg på DN Debatt.

”Det finns alltför många exempel på hur en orimlig upptagenhet vid formalia, planer, rutiner och dokumentation har gjort stor skada för de granskade verksamheterna”, skriver de.

Forskarna pekar på Inspektionen för vård och omsorgs beslut att stänga ner vårdhemmet Safiren som ett exempel på detta.