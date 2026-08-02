Forskare: Regeringen gör socialtjänsten repressiv

Tidöregeringen har lagt fram en rad ideologiskt drivna och illa underbyggda utredningar och lagförslag om socialtjänsten den senaste mandatperioden, skriver sex forskare i socialt arbete på DN Debatt.

Den röda tråden är en politisk ambition att omvandla socialtjänsten från en hjälpande institution till en kontrollerande och bestraffande, fortsätter de.

Som exempel tar de upp lagförslag om att socialarbetare ska kunna besluta om fotboja, tvinga unga och föräldrar till behandling utan domstolsbeslut, utdela viten och begära polishjälp när villkor inte följs.

Tvång behövs ibland för att skydda barn, men forskningen visar att tvångsmetoder är ineffektiva och urholkar förtroendet för socialtjänsten, skriver forskarna.

”Regeringens ambitioner och oppositionens tysta medgivande är historielösa och i strid med ett kunskapsbaserat socialt arbete.”