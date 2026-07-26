Forskare: Sverige bör inte öppna för truppminor

Motiven för ett förbud mot truppminor är desamma som när Sverige skrev under Ottawakonventionen, skriver tre forskare på SvD:s debattsida. De avråder Sverige från att gå samma väg som Finland, Polen och länderna i Baltikum.

De påpekar att många soldater i Ukraina dödas och skadas av minor, och att detsamma kommer gälla för civila i årtionden framöver.

”Det är just denna tidsförskjutning som gör truppminor så problematiska: deras militära effekt är tillfällig, men deras humanitära konsekvenser är bestående.”

De köper inte argumentet att konventionen försvårar samarbete med Finland, utan tror att det ska vara möjligt att hitta lösningar.