Regeringen: Försvaret ska bli mer innovativt

Regeringen ger försvaret i uppdrag att bli mer innovativt, enligt ett pressmeddelande.

Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Verket för innovationssystem (Vinnova) ska inrätta en ”samlad funktion för försvarsinnovation”.

”Syftet är att stärka försvarets förmåga att snabbt anpassa sig för att möta nya hot”, skriver regeringen.

Försvarsmakten skriver att syftet är att korta tiden från idé till att färdiga system och förmågor införs i försvaret.

”Kriget i Ukraina visar att innovationsförmåga har blivit en operativ förmåga och att nya lösningar kan utvecklas på veckor eller månader, inte år”, säger försvarsstabens chef Carl-Johan Edström.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 november i år.