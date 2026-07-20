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Livgardets kompanichefer Jakob och Schmidt under en övning våren 2026. Arkivbild. (Jonas Ekströmer/TT / TT Nyhetsbyrån)
Försvarets framtid

Wallenberg satsar på svenskt krut

Av Magnus Eriksson
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Familjen Wallenbergs privata ägarbolag Wallenberg Investments backar Värmlandsbolaget Verkan, som tillverkar krut. Det skriver DI.

– Krut är kanske inte lika sexigt som avancerade vapensystem, men du får ingen verkan om du inte har krut som driver ammunitionen, säger Hugo Carlsson, vd för Verkan till DI.

I slutet av juni lämnade bolaget in sin tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. Planerna är att kunna producera över 1 000 ton krut per år i Björneborg, en bruksort mellan Kristinehamn och Degerfors. Bolaget hoppas kunna leverera det första krutet 2028.

Wallenberg Investments vice vd Håkan Buskhe motiverar beslutet att starta och utveckla Verkan med att det finns ett tydligt behov av att stärka Sveriges totalförsvar.

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