Saab: Vi behöver tillverka fler Global Eye

Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, statsminister Ulf Kristersson (M) och Saabs vd Micael Johansson under ett forum för försvarsindustri inför Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet.

Försvarsföretaget Saab räknar med att behöva utöka produktionskapaciteten för radarspanings- och ledningsplan av typen Global Eye, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Till runt 2030 behöver kapaciteten höjas från fyra plan per år till sex. Det säger Saabs vd Micael Johansson till i samband med presentationen av delårsrapporten.

Saab har tidigare fått beställningar på Global Eye från Sverige, Förenade Arabemiraten och Frankrike. Nyligen har även beskeden kommit att Nato avser att köpa upp till tio exemplar och att Kanada valt Saab som föredragen leverantör.