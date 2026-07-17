ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Mark Rutte, generalsekreterare för Nato, statsminister Ulf Kristersson (M) och Saabs vd Micael Johansson under ett forum för försvarsindustri inför Nato-toppmötet i Ankara, Turkiet. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Försvarets framtid

Saab: Vi behöver tillverka fler Global Eye

Av Magnus Eriksson
Publicerad:

Försvarsföretaget Saab räknar med att behöva utöka produktionskapaciteten för radarspanings- och ledningsplan av typen Global Eye, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Till runt 2030 behöver kapaciteten höjas från fyra plan per år till sex. Det säger Saabs vd Micael Johansson till i samband med presentationen av delårsrapporten.

Saab har tidigare fått beställningar på Global Eye från Sverige, Förenade Arabemiraten och Frankrike. Nyligen har även beskeden kommit att Nato avser att köpa upp till tio exemplar och att Kanada valt Saab som föredragen leverantör.

Saab går mot en produktionskapacitet på 6 Global Eye per år
Direkt  · Ofta betalvägg
Saab slår orderrekord
CNBC
Annons
Betalar du rätt pris för ditt bredband? Se aktuella priser på din adress
Bredbandsval

Gå förbi betalväggar!

Omni Mer låser upp en mängd artiklar. En smidig lösning när du vill fördjupa dig.

Upptäck Omni Mer
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Försvarets framtidSaabGlobaleyeFörsvarsindustri