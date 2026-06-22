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Illustrationsbild. (TT)
Svenska folkhälsan

Forskare: Uppdelad semester bra för återhämtningen

Av Joel Malmén
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Forskningen tyder på att man mår och återhämtar sig bättre av att sprida ut semestern över året, säger den medicinska forskaren Emma Frans till Ekot.

– Ett återkommande råd är att det bästa är att inte ha en så superlång semester som vi ofta har i Sverige.

Att maxa semesterveckorna med mycket resor och umgänge kan bli hektiskt och påverka återhämtningen, säger Frans.

Frans har gått igenom forskning på området
radio+text · Sveriges Radio
Psykologiforskare: Så laddar du för återhämtning under semestern (2023
forskning.se
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