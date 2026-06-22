Forskare: Uppdelad semester bra för återhämtningen

Forskningen tyder på att man mår och återhämtar sig bättre av att sprida ut semestern över året, säger den medicinska forskaren Emma Frans till Ekot.

– Ett återkommande råd är att det bästa är att inte ha en så superlång semester som vi ofta har i Sverige.

Att maxa semesterveckorna med mycket resor och umgänge kan bli hektiskt och påverka återhämtningen, säger Frans.