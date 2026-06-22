Forskare: Uppdelad semester bra för återhämtningen
Forskningen tyder på att man mår och återhämtar sig bättre av att sprida ut semestern över året, säger den medicinska forskaren Emma Frans till Ekot.
– Ett återkommande råd är att det bästa är att inte ha en så superlång semester som vi ofta har i Sverige.
Att maxa semesterveckorna med mycket resor och umgänge kan bli hektiskt och påverka återhämtningen, säger Frans.
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