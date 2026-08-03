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Skarvjakt i Stockholm, arkivbild från 2024. (Anna Tärnhuvud/SVD/TT)
Svenska folkhälsan

Kullgren: Jägare bör kunna få friskvårdsbidrag

Av Patrik Dahlin
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Jakt bör omfattas av friskvårdsbidraget, skriver landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) i en debattartikel i Svensk Jakt.

Han skriver att jakt innefattar ”många timmars vandring” i naturen, och att det bör ses som fysisk aktivitet på samma sätt som till exempel ridning. Nästa mandatperiod behöver reglerna moderniseras, enligt Kullgren.

Han menar dock att bidraget inte ska få användas för inköp av vapen.

”Precis som för golf, skidåkning eller ridning ska bidraget avse själva aktiviteten – inte redskapen.”

Om debattören

Peter Kullgren (KD), landsbygdsminister

Ministern: ”Dags att erkänna det uppenbara: jakt är friskvård”
debatt · svenskjakt.se
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