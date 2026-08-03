Typ 2-diabetes ökar kraftigt bland svenskar under 30 år

Illustrationsbild. En kvinna tar en dos insulin med en insulinpenna.

Allt fler svenskar drabbas av typ 2-diabetes och allra störst är ökningen bland personer under 30 år. Det visar nya preliminära siffror från Karolinska Institutet enligt P3 Nyheter.

Sofia Carlsson, epidemiolog vid KI, beskriver trenden som ett allvarligt hot mot folkhälsan. Typ 2-diabetes kan leda till följdsjukdomar som hjärtattack och stroke, och risken för det stiger kraftigt ju tidigare man utvecklar diabetes.

– Jag ser det som den ultimata konsekvensen av den globala obesitas-epidemin helt enkelt, säger Carlsson.