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Illustrationsbild. (TT)
Svenska folkhälsan

”Ska vi adhd-medicinera bort samhällsproblemen?”

Av Joel Malmén
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Adhd-diagnoserna och medicineringen ökar lavinartat. Samtidigt har samhället genomgått stora och snabba förändringar, skriver överläkaren Giulia Arslan på DN Debatt.

Skola och arbetsliv kräver allt mer självständig planering, uppmärksamhet och tillgänglighet. Skärmar och sociala medier ger konstant stimuli, snabba belöningar och parallella informationsflöden.

Centralstimulerande läkemedel bidrar till vakenhet, energi och ökad koncentration, även utan adhd – att de ger positiv effekt är i sig inte en bekräftelse på diagnos, skriver Arslan.

Om allt fler måste ha läkemedel för att arbeta, studera och klara vardagen är vi på väg mot ett dopat samhälle där vi höjer prestationsförmågan på medicinsk väg för att möta en krävande miljö, fortsätter hon.

”Är det etiskt försvarbart att medicinera människor för problem som samhället självt bidrar till att skapa?”

Giulia Arslan: ”Sverige är på väg att bli ett dopat samhälle”
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Om debattören

Giulia Arslan, överläkare och medicinskt ledningsansvarig läkare, ordförande Expertgruppen psykisk hälsa, Region Stockholm

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