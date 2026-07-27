Tränaren: Sverige borde satsa på spelare vid sex års ålder

Den svenska ungdomsfotbollen lägger för stor vikt vid likabehandling och att alla ska få vara med. Det säger Javier Gomez, tidigare tränare för Barcelonas ungdomsverksamhet, till TT.

Sedan tio år tillbaka jobbar Gomez med ungdomsfotboll i Sverige. Han säger att om Sverige vill lära av Spanien, som tog VM-guld tidigare i sommar, gäller det i första hand att börja räkna resultat mycket tidigare.

– Det är ganska sent att man satsar när de redan är 17. Man måste satsa på dem som är sex-sju år tycker jag.