Djurens rätt rasar mot ministerns jaktförslag

(Lars Pehrson / SvD / TT)

Djurens rätt rasar mot landsbygdsminister Peter Kullgrens (KD) förslag att klassa jakt som friskvård, rapporterar TV4 Nyheterna.

Organisationens kampanjchef Coral Ricote Lajusticia säger att friskvårdsbidraget inte ska ”normalisera dödande av djur”.

– Det är inte statens uppgift att ekonomiskt stimulera deltagande i en etiskt problematisk fritidsaktivitet.

I en debattartikel i Svensk Jakt skriver Kullgren att jägare bör kunna ta del av bidraget, eftersom flera timmars vandrande i skogen bör ses som fysisk aktivitet.