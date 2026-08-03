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Älgjakt, arkivbild från 2012. (Lars Pehrson / SvD / TT)
Svenska folkhälsan

Djurens rätt rasar mot ministerns jaktförslag

Av Patrik Dahlin
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Djurens rätt rasar mot landsbygdsminister Peter Kullgrens (KD) förslag att klassa jakt som friskvård, rapporterar TV4 Nyheterna.

Organisationens kampanjchef Coral Ricote Lajusticia säger att friskvårdsbidraget inte ska ”normalisera dödande av djur”.

– Det är inte statens uppgift att ekonomiskt stimulera deltagande i en etiskt problematisk fritidsaktivitet.

I en debattartikel i Svensk Jakt skriver Kullgren att jägare bör kunna ta del av bidraget, eftersom flera timmars vandrande i skogen bör ses som fysisk aktivitet.

Kullgren värjer sig mot kritiken: ”Ingen anledning att behandla jakt annorlunda”
www.tv4.se
Ministern: ”Dags att erkänna det uppenbara: jakt är friskvård”
debatt · svenskjakt.se
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