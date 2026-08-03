Professor kopplar vitt snus till ökning av diabetes bland unga

Det finns kopplingar mellan den ökade användningen av vitt snus och att allt fler unga drabbas av typ 2-diabetes. Det säger Kerstin Brismar, professor i diabetesforskning, till P3 Nyheter.

Övervikt är den främsta riskfaktorn för att utveckla typ 2-diabetes men även nikotinkonsumtion ökar risken. Vitt snus kan i vissa fall innehålla mer nikotin än cigaretter och brunt snus, och har dessutom fått snusandet bland unga tjejer att öka kraftigt. Brismar säger till P3 att hon är övertygad om att vi inom kort kommer se forskning som slår fast sambandet.

– Fortsätter man att använda det vita snuset under lång tid, i många år, så ökar risken för diabetes, högt blodtryck, hjärtkärlsjukdom och sannolikt vissa cancerformer också, säger hon.