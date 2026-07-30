Experter: Gör som Danmark – slopa fruktmomsen

Danmark ska slopa matmomsen på frukt och grönt. Det borde Sverige också göra, säger flera experter till DN.

Bättre kostpolitik kan förhindra hundratals dödsfall och tusentals cancerfall, enligt folkhälsoprofessorn Stefan Swartling Peterson vid Karolinska institutet.

– I dag är det ofta dyrare att köpa frukt och grönt än att köpa halvfabrikat, säger han.

Regeringens tillfälliga matmomssänkning har också gjort onyttig mat billigare. Folkhälsoforskare anser i stället att momssänkningar bör riktas in på nyckelhålsmärkta varor, medan sockerstinna varor kan beläggas med avgifter och punktskatter.