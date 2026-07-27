”Förbättra stöd för fysisk aktivitet för barn med NPF”

Fysisk aktivitet är extra viktig för unga med neuropsykiatriska funktionshinder, och samhällets stöd behöver bli bättre. Det skriver tre experter verksamma inom projektet ”Barn och unga med NPF och problematisk skolfrånvaro – hur kan vi främja fysisk aktivitet?” på SvD Debatt.

De skriver om hur barn med NPF löper hög risk för att vara borta mycket från skolan, må dåligt psykiskt och bli stillasittande.

”Det finns i dag ingen aktör med ett tydligt ansvar för att säkerställa att dessa barn fortsatt får stöd att vara fysiskt aktiva”, skriver de.

De föreslår att sådant stöd blir en självklar del av stödinsatserna för barnen med primärvården som huvudansvarig.