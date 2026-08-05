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Forskning: Så påverkas din hjärna av ett alkoholstopp

Just as alcohol can change the brain, reducing or abstaining from it can as well. (Shutterstock)

Hjärnan kan börja återhämta sig redan under de första veckorna efter att alkoholkonsumtionen minskar.

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Washington Post

Here’s what happens to your brain when you stop drinking alcohol

Though even relatively low levels of drinking can…

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