Forskning: Så påverkas din hjärna av ett alkoholstopp
Hjärnan kan börja återhämta sig redan under de första veckorna efter att alkoholkonsumtionen minskar.
Washington Post
Here’s what happens to your brain when you stop drinking alcohol
Though even relatively low levels of drinking can…
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