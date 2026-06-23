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Michael Målqvist. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om stöd till trossamfund

Förslag: Stoppa utländska bidrag till trossamfund

Av Joel Malmén
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Utländska bidrag till trossamfund ska kunna stoppas om pengarna går till radikalisering och extremism, föreslår regeringens särskilde utredare Michael Målqvist enligt TT.

– De uppgifter vi har tillgång till visar att inflödet från utlandet till religiös verksamhet är betydligt större än vad vi trodde, säger han.

Totalt tog religiösa samfund emot 3,5 miljarder kronor från utlandet under 2020 till 2025, främst från Europa och USA. När det gäller ideella föreningar, stiftelser och trossamfund som ägnar sig åt humanitär verksamhet var totalsumman 21 miljarder kronor.

Enligt utredarens förslag ska belopp på över 150 000 kronor anmälas till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Mucf), som ska avgöra om finansieringen kan vara skadlig för Sveriges säkerhet och allmänna ordning.

Gunnar Strömmer (M): ”Vi vill värna ett fritt och öppet samhälle”
TT
Flera exempel på utlandsstödda extremistiska organisationer
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Läs utredningen här
www.regeringen.se
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