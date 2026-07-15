Försvarsbudgeten kör fast när senaten bråkar om Iran

Den upptrappade konflikten med Iran har lett till att den amerikanska senaten inte har kunnat rösta igenom landets årliga försvarsbudget, rapporterar TT.

Orsaken är USA:s konflikt med Iran, som har trappats upp allt mer den senaste veckan – trots att länderna skrev på ett samförståndsavtal i mitten av juni. Det har lett till att de demokratiska ledamöterna inte vill rösta igenom försvarsbudgeten, skriver Al Jazeera.

Den demokratiska minoritetsledaren Chuck Schumer menar att man genom att inte rösta igenom budgeten undviker att indirekt godkänna ”den vårdslöshet vi ser utspela sig i Iran”.

Den föreslagna försvarsbudgeten ligger i år på 1,15 biljoner dollar, motsvarande cirka 11 000 miljarder svenska kronor. Enligt TT brukar den vanligtvis inte leda till några låsningar i senaten.