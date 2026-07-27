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Vindkraftverk längs med Route 176 i Texas. Arkivbild. (Julio Cortez / AP)
Trumps USAUSA:s ekonomiska politik

Vita huset medger: Stoppade bidrag till demokratiska stater

Av Tor Gasslander
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Trumpadministrationen medger i rättegångsdokument att man nekat statsbidrag på motsvarande över 70 miljarder kronor ”enbart baserat på mottagarstatens politiska identitet”, skriver La Times.

Pengarna skulle ha gått till satsningar på grön energi, men betalades aldrig ut till femton delstater som röstade på den demokratiska kandidaten Kamala Harris i valet 2024.

Energiminister Chris Wright har tidigare hävdat att projekten stoppades eftersom de var dåliga investeringar.

Kongressledamöterna: Administrationen har nu erkänt vad vi har vetat länge
LA Times
Alla stater som fick bidrag hade röstat på Trump i valet eller den republikanske senatorn (25 juli)
NBC News
Dokumenten har släppts i samband med ett försök att riva upp besluten på juridisk väg (25 juli)
CNN
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