Vita huset medger: Stoppade bidrag till demokratiska stater

Vindkraftverk längs med Route 176 i Texas. Arkivbild.

Trumpadministrationen medger i rättegångsdokument att man nekat statsbidrag på motsvarande över 70 miljarder kronor ”enbart baserat på mottagarstatens politiska identitet”, skriver La Times.

Pengarna skulle ha gått till satsningar på grön energi, men betalades aldrig ut till femton delstater som röstade på den demokratiska kandidaten Kamala Harris i valet 2024.

Energiminister Chris Wright har tidigare hävdat att projekten stoppades eftersom de var dåliga investeringar.