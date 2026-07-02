Den högsta ledningen på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå har ignorerat larm om manliga anställdas sextrakasserier och sexbrott mot kvinnliga anställda och gjort egna utredningar i stället för att polisanmäla. Det visar VK:s granskning.

Nu har Arméstaben utrett 23 anmälningar om sextrakasserier och andra arbetsmiljöproblem som kom in i mars. En av slutsatserna är att två chefer omedelbart bör lämna sina uppdrag, enligt SVT Västerbotten. Ytterligare elva åtgärder för att få bukt med situationen ges ”hög prioritet”.

– Försvarsmakten har rutiner för att omhänderta ovälkommet beteende. Det vi ska göra på SkyddsC är att se till att de här rutinerna är kända och att de tillämpas, säger centrumets nya chef Joakim Ericson till kanalen.