Fortsatt svagt förtroende för regeringens finanspolitik
Svenska väljares förtroende för regeringens hantering av statsfinanserna fortsätter att svikta. I en färsk opinionsmätning från DN/Ipsos svarar 44 procent att deras förtroende i frågan är lågt, medan 31 procent svarar att de har stort förtroende för regeringens finanspolitik. Motsvarande siffror vid den senaste mätningen i oktober var 42 respektive 28 procent.
Analytikern Nicklas Källebring konstaterar att regeringen inte lyckats få gapet mellan de två grupperna att minska.
– Sättet man sköter ekonomin på är inte en vinnarfråga för regeringen, säger han till tidningen.
Om undersökningen
1 404 röstberättigade svenskar intervjuades digitalt 2–14 juni av Ipsos.
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