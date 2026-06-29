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Arkivbild från maj: Finansminister Elisabeth Svantesson (M) under en pressträff. (Pontus Lundahl/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Opinionsläget

Fortsatt svagt förtroende för regeringens finanspolitik

Av Tomas Ekelund
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Svenska väljares förtroende för regeringens hantering av statsfinanserna fortsätter att svikta. I en färsk opinionsmätning från DN/Ipsos svarar 44 procent att deras förtroende i frågan är lågt, medan 31 procent svarar att de har stort förtroende för regeringens finanspolitik. Motsvarande siffror vid den senaste mätningen i oktober var 42 respektive 28 procent.

Analytikern Nicklas Källebring konstaterar att regeringen inte lyckats få gapet mellan de två grupperna att minska.

– Sättet man sköter ekonomin på är inte en vinnarfråga för regeringen, säger han till tidningen.

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Om undersökningen

1 404 röstberättigade svenskar intervjuades digitalt 2–14 juni av Ipsos.

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