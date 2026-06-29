Fortsatt svagt förtroende för regeringens finanspolitik

Svenska väljares förtroende för regeringens hantering av statsfinanserna fortsätter att svikta. I en färsk opinionsmätning från DN/Ipsos svarar 44 procent att deras förtroende i frågan är lågt, medan 31 procent svarar att de har stort förtroende för regeringens finanspolitik. Motsvarande siffror vid den senaste mätningen i oktober var 42 respektive 28 procent.

Analytikern Nicklas Källebring konstaterar att regeringen inte lyckats få gapet mellan de två grupperna att minska.

– Sättet man sköter ekonomin på är inte en vinnarfråga för regeringen, säger han till tidningen.