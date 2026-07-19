Gazakriget • Omni förklarar
Från ”Gaz-a-lago” till litet läger: Så har det gått för Trumps fredsråd
Från ett prestigeprojekt som skulle göra Gazaremsan till en turistdestination har planerna för Donald Trumps fredsråd nu skalats ner till ett tillfälligt läger i södra Gaza. Vad hände med fredsrådet egentligen?
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