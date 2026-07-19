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GazakrigetOmni förklarar

Från ”Gaz-a-lago” till litet läger: Så har det gått för Trumps fredsråd

Den här bilden är tagen 1 november 2023, mindre än en månad in i kriget. I dag ligger 60 procent av Gaza ligger i ruiner och återuppbyggnaden beräknas ta flera år och kosta uppemot 70 miljarder dollar. (Abed Khaled / AP)

Från ett prestigeprojekt som skulle göra Gazaremsan till en turistdestination har planerna för Donald Trumps fredsråd nu skalats ner till ett tillfälligt läger i södra Gaza. Vad hände med fredsrådet egentligen?

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