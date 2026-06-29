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Ekonomi

Från pizzastad till technav: Apple driver på Neapels lyft

Letizia Magaldi. (Roberto Salomone/Bloomberg)

Neapel håller på att skaka av sig bilden av att vara en eftersatt stad i södra Italien. Med Apples utvecklarakademi, EU-miljarder och nya snabbtåg växer regionen Kampanien nu snabb…

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Bloomberg

Naples Outpaces Milan as Southern Italy Drives Economic Growth

The south has historically lagged the north — but…

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