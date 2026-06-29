Från pizzastad till technav: Apple driver på Neapels lyft
Neapel håller på att skaka av sig bilden av att vara en eftersatt stad i södra Italien. Med Apples utvecklarakademi, EU-miljarder och nya snabbtåg växer regionen Kampanien nu snabb…
Bloomberg
Naples Outpaces Milan as Southern Italy Drives Economic Growth
The south has historically lagged the north — but…
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