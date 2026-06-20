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Från Roskilde till Spotify – så ritas kulturkartan om

Swedish singer Zara Larsson takes a photo with a fan in May. (Charles Sykes/AP/TT)

I Danmark har popkulturen vänt hemåt. Förra året var 18 av landets 20 mest strömmade låtar på danska – jämfört med bara fem 2019.

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The Economist

Forget the World Cup. Culture is becoming more fragmented

Farewell to the monoculture.

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